Letošnja Barcolana še bogatejša in obsežnejša

V dvanajstih dneh na sedmih različnih lokacijah skoraj 600 srečanj v sklopu 235 dogodkov. To bo uvertura letošnje 57. Barcolane, ki bo vrhunec dosegla 12. oktobra ob 10.30, ko bo topovski strel naznanil začetek najmnožičnejše regate na svetu. Na njo se je do včeraj prijavilo že okrog 800 jadrnic, kar je odlična napoved za letošnji jadralni praznik. V njegovo organizacijo je vključenih tisoč ljudi.

Da so priprave v polnem teku, je na današnji uradni novinarski konferenci v družbi osrednjega pokrovitelja jadralnega dogodka, zavarovalnice Generali, napovedal predsednik Barcolane Mitja Gialuz. Ta je v palači Berlam napovedal, da bo letošnja izdaja še bogatejša in obsežnejša kot prejšnja, praznik pa bo trajal dva dni dlje kot običajno. Gialuz je izpostavil tudi nekaj novosti letošnje izdaje, ki bo sicer potekala pod geslom Kjer se strast sreča z morjem. Poleg že tradicionalne barkovljanske vasi na obali bodo postavili tudi vasico v Kavani, kjer bo mogoče staro mornarsko četrt spoznavati preko različnih dogodkov, tudi preko vodenih ogledov. Barcolana 57 bo šla tudi v mestne okoliše. Dogajalo se bo v Alturi, Rojanu, Zgoniku, na Opčinah, pa tudi v Sesljanu, Miljah in še marsikje drugje.

Rdeča nit dogodkov na kopnem bo prepletanje športa, glasbe, literature in gledališča, je povedal Gialuz, ki je v isti sapi dodal, da se bodo na Velikem trgu predstavljali predvsem navtična industrija, razvojni tehnološki parki in humanitarni projekti. Kopenski program bodo oblikovali tudi številni slovenski dogodki.

Kar se tiče športnega programa, bo tudi ta letos bogatejši, kot doslej. Prvi oktobrski konec tedna bo v dogajanje v celotni deželi vpletenih kar 1500 tekmovalcev.