Letošnja plovba v novih vodah

Triinpetdeseta Barcolana, katere geslo je »nove smeri«, bo res plula proti novim koncem in skozi različna področja. Prvič bodo v sklopu svetovno znane regate razstavljali tržaške umetnine iz zbirke Fundacije CRTrieste, ki šteje približno 450 umetniških del. Slike, gravure in skulpture, ki pričajo o življenju ob Tržaškem zalivu, bodo na ogled v miljskem Muzeju moderne umetnosti Ugo Carà.

Razstavo z naslovom Vita col mare (Življenje z morjem) je na današnjem srečanju o Barcolani na sedežu Fundacije CRTrieste predstavil kustos zbirke tržaške fundacije in profesor zgodovine umetnosti na videmski univerzi Alessandro Del Puppo. O priljubljenem športnem dogodku sta spregovorila, poleg predsednika kluba SVBG Mitje Gialuza, še predsednica Fundacije CRTrieste Tiziana Benussi in odbornik kluba SVBG Alessandro Bonifacio. Prisostvovala sta tudi miljska županja Laura Marzi in kustos miljskega muzeja Massimo Premuda.

Naslov razstave, ki bo na ogled od 10. septembra do 28. novembra, je tudi naslov romana tržaškega pisatelja Stelia Mattionija, v katerem se ob Miljskem zalivu prepletajo različne zgodbe. Tako kot doživetja izmišljenih protagonistov je morje zgodovinsko pogojevalo realno življenje v Miljah in Trstu.