Letošnje 24. Okuse Krasa bo zaznamovala oranžna barva

Letošnja barva 24. Okusov Krasa je oranžna. Kulinarični projekt Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ), h kateremu je pristopilo enajst restavracij, sedem barov in trgovin z živili ter štiri pekarne s Tržaškega in Goriškega, so danes predstavili v sesljanskem turistično-informacijskem centru. Gostinska in druga ponudba bo stopila v veljavo 18. oktobra, kraške dobrote bo mogoče okušati do 9. novembra. V tem času bo zadruga Curiosi di natura ponujala tudi vodene ekskurzije po kraških gmajnah in gozdovih.

Med restavracijami, ki bodo ponujale menije s kraškimi specialitetami, najdemo Ošterijo Ferluga s Ferlugov, gostilno Suban pri Svetem Ivanu, restavracijo El fornel v Trstu, gostilno Al Faro na Greti, kavarno San Marco, repensko restavracijo Križman, Društveno gostilno v Gabrovcu, gostilno Sardoč v Prečniku, Lokando Devetak na Vrhu, restavracijo Silene v Jamljah in gostilno Al ponte del Calvario v Podgori. Med sestavinami kraljujejo buče vseh vrst, losos, korenček, mandarine, pomaranče in kakiji. Stalnica v ponudbi so na primer bučni njoki, ravioli, polnjeni z bučo in različnimi kraškimi siri, in bučna juha. Med mesnimi ponudbami najdemo svinjino, pa tudi telečja lička in divjačino, kot sta raca in fazan. Med ribjimi jedmi izstopajo fileji orade, brancina in umbrine, najti je tudi klapavice in rakce. Cene menijev, ki jih je mogoče dobiti na spletni strani www.okusikrasa.net in v priložnostni zgibanki, se gibljejo med 35 in 65 evrov ter ponekod ob hrani vključujejo tudi kraška vina.

Ne le gostilne, tudi pekarne bodo ponujale kraške specialitete. K projektu so pristopile pekarna Čok z Opčin, pekarna Bukavec s Proseka in sovodenjska pekarna Cotič. Kraška vina in druge dobrote pa bodo ponujale trgovina vin Ernesto Cherti, delikatesa Sfreddo in trgovina Sfreddo Cotto&Company v Trstu, tržaški Bar X, bar Vatta na Opčinah, pražarna Primo Aroma na Proseški Postaji in trgovina Despar Kukanja v Nabrežini.

Če bodo restavracije, pekarne, bari in trgovine razvajali brbončice gurmanov, pa bo zadruga Curiosi di natura poskrbela za užitke sredi kraške narave. Priredila bo namreč serijo ekskurzij med Rodikom, Kokošjo in Cerovljami.

Niz pohodov se bo pričel že jutri (petek) s sprehodom po kontovelskem bregu in degustacijo na kmetiji Klin vina. Več na spletni strani www.curiosidinatura.it.