Letošnji dan spomina v znamenju dveh obletnic

Letošnji dan spomina bosta zaznamovali pomembni obletnici, saj poteka letos 80 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz ter konca druge svetovne vojne in 25 let od razglasitve dneva, s katerim se spominjamo deportacije, zaprtja in smrti milijonov Judov ter drugih, ki jih je preganjal nacifašizem.

Osrednja svečanost bo tudi letos potekala na notranjem dvorišču Rižarne, in sicer v ponedeljek, 27. januarja, z začetkom ob 11. uri. Še prej, ob 9. uri, bodo v tržaškem zaporu predstavniki tržaške kvesture in združenja Giovanni Palatucci položili venec v njegov spomin. Ob 9.30 bo izpred zapora proti tržaški železniški postaji krenil tihi sprevod, ki ga prireja društvo deportirancev ANED. Ob 10. uri bodo predstavniki Občine Trst na glavni postaji položili venec ob tabli, ki spominja na nacistične deportacije iz Trsta med letoma 1943 in 1945.

Tako kot lani bo tudi letošnji svečanosti v Rižarni lahko prisostvovalo največ 2200 ljudi. Vhod za občinstvo bo v Ulici Palatucci. Dogajanje bo mogoče spremljati tudi na daljavo, predvajali ga bodo v živo na Facebook strani tržaške občine.

Tlakovci in vodeni ogledi

Osrednjo svečanost v Rižarni pa bo spremljal večdnevni program dogodkov, ki jih prireja Muzej Rižarne v sodelovanju z muzejem tržaške judovske skupnosti Carlo e Vera Wagner ter drugimi krajevnimi stvarnostmi. Program podpira med drugimi ministrstvo za kulturo. Prvi dogodek bo prihodnjo soboto ob 18.30 v muzeju Sartorio. Tu bodo priredili predstavitev knjige Frediana Sessija Quando impariamo la paura (Ko se naučimo strahu) o življenju deportiranke Laure Geiringer. V nedeljo se bo ob 9.30 začelo polaganje 18 novih tlakovcev spomina v tržaških ulicah.

V torek, 21. januarja, ob 17. uri bo v palači Gopčević predstavitev knjige La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista (Preganjanje Romov in Sintov v fašistični Italiji) z avtorico Paolo Trevisan. V soboto, 25. januarja, med 11. in 15. uro bodo v Rižarni ponujali brezplačne vodene oglede. Razpoložljiva mesta so omejena, zato organizatorji svetujejo rezervacijo preko elektronskega naslova risierasansabba@comune.trieste.it.