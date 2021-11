Levosredinska opozicija zahteva seje v živo

Levosredinska opozicija v tržaškem občinskem svetu zahteva seje mestnega sveta v živo. Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa bi bilo to mogoče. Če že ne v dvorani občinskega sveta, bi lahko seje izpeljali v drugih dvoranah - na primer v dvorani Operne hiše Verdi ali pa v dvorani deželnega sveta. S temi besedami je na desnosredinsko koalicijo z županom Robertom Dipiazzo na čelu apeliral bivši županski kandidat in prvi mož liste Russo - Punto Franco Francesco Russo. V družbi opozicijskih partnerjev, Laure Famulari v imenu Demokratske stranke, Alessandre Richetti v imenu G5Z, Riccarda Laterze za gibanje Zdaj Trst in nekaterih mestnih svetnikov, je Russo na včerajšnji novinarski konferenci zahteval, naj župan razkrije glavni razlog vztrajanje pri sejah na daljavo. »Izredne zdravstvene okoliščine ne morejo biti pravi razlog, saj seje mestnih svetov po celi Italiji že nekaj časa spet potekajo v živo. Tudi deželni sveti se sestajajo v živo. Ob upoštevanju medsebojne razdalje, nošnje mask in covidnem potrdilu je mogoče delati tako kot pred pandemijo,« je rekel Russo in se vprašal, če je Dipiazza talec občinskega svetnika Uga Rossija, ki je bil v mestni svet izvoljen kot predstavnik proticepilskega gibanja in proticovidnega potrdila.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.