Licej Petrarca po gradbenem sprintu spet odprl svoja vrata

Danes zjutraj (torek, 7. januarja) je spet stekel pouk v podružnici liceja Petrarca v Ulici Tigor, po naglih popravilih in pregledih vseh stropov poslopja. Decembra je v razredu 5F namreč padel omet na dijakinjo, ki sicer ni utrpela hujših poškodb.

Osebje šole, Enote za deželno decentralizacijo EDR Trst in delavci so neprestano delali med božičnimi prazniki, naposled pa jim je uspelo doseči zastavljeni cilj: začeti pouk 7. januarja vsi skupaj, na isti lokaciji. Ravnateljica Cesira Militello in direktorica EDR Roberta Clericuzio sta pohvalili opravljeno delo in napor opisali kot pilotni projekt za pregledovanje in saniranje šolskih objektov.