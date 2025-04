Študent tržaške univerze doma proizvajal drogo, ki jo je nato prodajal

Policija je danes posredovala več podatkov o tržaški aretaciji, ki je povezana s primerom 22-letnega študenta kemije, ki so ga konec marca prijeli v Novari zaradi proizvajanja metamfetamina in drugih mamil v domači kuhinji. Gre za 23-letnega študenta tržaške univerze, ki naj bi nezakonito posedoval predhodne sestavine za proizvodnjo drog in tudi nezakonito proizvajal mamila. Primer je še posebno odmeven, ker je to prva aretacija v Italiji zaradi posedovanja predhodnih sestavin za prepovedane droge (t.i. prekurzorji).

Mladenič je sicer doma iz mesta Conegliano Veneto pri Trevisu, vendar začasno stanuje v Trstu. Tu so ga prejšnji teden tudi aretirali. Evropski zakoni nakup in prodajo predhodnih sestavin za droge dovoljujejo izključno pravnim osebam, se pravi družbam, zavodom, društvom in organizacijam, ki so vpisani v ustrezni register. Zaradi tega so težko dostopne na zakonitem trgu, vendar so zelo razširjene na t.i. »temnem spletu«.

Izsledili so ga med predavanjem

23-letni študent je upravljal spletno stran za prodajo kemičnih izdelkov, ki so jo po razširitvi novice o aretaciji v Novari zaprli. Preiskovalci so ga nato izsledili med predavanjem na tržaški univerzi. Med kasnejšo hišno preiskavo so na njegovem domu odkrili skrivni laboratorij za proizvodnjo sintetičnih drog in večjo količino kemičnih predhodnih sestavin. Našli so destilacijsko napravo, znanstveni mikroskop in veliko laboratorijsko dimno napo, s katero je preprečeval širjenja vonja, ki nastaja pri kuhanju snovi in bi lahko pritegnil pozornost sosedov. Posedoval je tudi odmerke ketamina in znamke, prepojene z LSD-jem.

Najbolj so pozornost preiskovalcev pritegnile ocetna kislina, ki je nujna za proizvodnjo heroina, metilamin, potreben za proizvodnjo metamfetamina in ketamina, ter piperidin, snov, ki se uporablja za sintezo številnih sintetičnih drog. Po zakonu se lahko letno hrano največ 500 gramov piperidina. Mladenič je to količino dosegel že z eno samo pošiljko aretiranemu v Novari, so še pojasnili policisti.