Staro pristanišče naj postane mlado

Staro pristanišče, Živo pristanišče in zdaj še Mlado pristanišče. Slednjo različico so izbrali mladi člani tržaškega odseka združenja Italia Nostra, ki so včeraj v Skladišču 26 predstavili svojo vizijo urbane regeneracije 66 hektarjev velikega območja. Tu si želijo študentske domove, proizvodne obrate, ki bi bili namenjeni inovaciji in digitalizaciji, telovadnice, diskoteke ...

Avtomobili niso dobrodošli, namesto njih si tu želijo trajnostna prevozna sredstva mestnega prometa. Radi bi tudi, da bi jih oblikovalci urbanih politik vključili v proces prenove zapuščenega območja.Da jim bodo prisluhnili, sta na posvetu, ki ga je organizirala Italia Nostra, obljubila občinska odbornika Everest Bertoli in Giorgio Rossi. Zagotovila sta, da gre za prenovo na srednje dolgi rok, kar pomeni, da bi v desetih letih morali z njo končati.