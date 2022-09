Ločevanje odpadkov s pametnimi zabojniki

Če bo komunalno podjetje AcegasApsAmga prejelo znatna sredstva za izboljšanje sistema ravnanja z odpadki, bomo v prihodnjih štirih letih deležni novosti, ki bodo povzročile pravo revolucijo v odlaganju odpadkov. Klasične zabojnike za smeti bodo namestili pametni, predvideni pa so tudi novi podzemni zbiralniki za odpadke, ki vsekakor manj kazijo podobo mesta. Pametni podzemni zabojniki bodo omogočali tudi, da bodo s pomočjo senzorjev spremljali njihovo napolnjenost in temu prilagajali praznjenje zabojnikov. V njih bo vgrajena tudi stiskalnica, ki bo povečala prostornino za odlaganje odpadkov. Za dostop do zabojnikov z mešanimi odpadki pa se bodo po novem stanovalci ob vsaki oddaji morali identificirati s kartico Smeraldo, sistem pa bo vestno zapisoval vsako oddajo. Na ta način želijo spodbujati ločevanje odpadkov. Predvidena je tudi vzpostavitev novega zbirnega centra za odpadke v Ul. Giarizzole.

Ambiciozne načrte, s katerimi se je komunalno podjetje prijavilo na več razpisov ministrstva za ekološko tranzicijo, so njegovi predstavniki opisali na včerajšnjem sestanku občinske komisije za okolje. Pred mestnimi svetniki in pristojno za okoljsko politiko Sandro Savino sta Luca Vascotto, odgovorni za komunalne storitve v Trstu, in Massimo Buiatti, direktor komunalnih storitev družbe AcegasApsAmga, razložila, da so vložili deset projektov, katerih skupna vrednost se vrti okoli osem milijonov evrov, najdražji pa je projekt vzpostavitve zbirnega centra v Ul. Giarizzole (1,5 milijona evra). Če bodo vloženi projekti odobreni, bodo izvedeli konec septembra (zaradi volitev se bo morda datum zamaknil), čeprav je bilo sprva predvideno, da bo seznam odobrenih projektov ministrstvo objavilo že konec julija. V komunalnem podjetju računajo, da bi v sklopu teh projektov do leta 2026 delež ločeno zbranih odpadkov lahko narasel s 46 do skoraj 70 odstotkov.

Kot je pojasnil Luca Vascotto, njihov projekt predvideva namestitev 15 kompletov po tri pametne zabojnike, ki bodo baterije polnili s sončnimi celicami.