Ločitev v devinsko-nabrežinski desni sredini zgolj taktiziranje

Nova svetniška skupina Alleanza per Duino Aurisina, ki se je ločila od županjine skupine Forza Duino Aurisina in jo zdaj številčno presega (s štirimi svetniki proti trem), že buri duhove v devinsko-nabrežinskem občinskem svetu. Svetniki Chiara Puntar, ki bo skupino vodila, Massimo Romita, Mateja Pernarcich in Giuliano De Vita so se oddaljili od skupine Daniele Pallotta in očitno presenetili svoje nekdanje somišljenike. Romita in De Vita sta se sicer že poleti poslovila od občanske liste Forza Duino Aurisina in preskočila v stranko Bratje Italije (Fratelli d’Italia).

Zadnja politična izbira je za desnosredinsko koalicijo nerazumljiva. »V štirih letih smo s skupno politično voljo reševali težave občine, ki je bila na robu finančnega propada, ter s skupnimi močmi obravnavali nepričakovano krizo, ki jo je prinesla pandemija tako na politični kot na upravni ravni,« so v pismu za javnost zapisali predstavniki Liste Ret in Lige, ki so le v medijih zasledili smernice nove svetniške skupine ter jih ocenili kot nepopolne.

Politična razveza štirih svetnikov je po mnenju liste Ret in Lige zgolj taktična poteza v obdobju pred občinskimi volitvami, ki bodo potekale prihodnje leto: »Zato sta se Romita in De Vita že prej selila v stranko Bratje Italije. Taki premiki škodijo desnosredinski koaliciji, ki se tako izkaže kot nesložna.«

Predstavniki liste Ret in Lige v občinskem svetu se obračajo do občank in občanov ter poudarjajo, da verjamejo v povezanost desnosredinske koalicije: »Nadaljevali bomo s konkretnim izvajanjem programa, tako kot smo ga oblikovali leta 2017, in zasledovali cilje, ki smo si jih postavili in zaradi katerih so nam občani zaupali.«