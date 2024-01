Lokalna policija bo uporabljala telesne kamere in letalnik

Občina Trst je zasnovala nov pravilnik za videonadzor. Kot sta na novinarski konferenci poudarila občinska odbornica za varnost Caterina De Gavardo (Bratje Italije) in poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi, so se za nov pravilnik odločili iz dveh razlogov. Z novim pravilnikom, ki nadomešča tistega iz leta 2017, so občinski kodeks prilagodili evropski zakonodaji o zaščiti osebnih podatkov. Drugi razlog pa je možnost uvedbe novih videonadzornih naprav.

Seznam novih aparatur v pravilniku je dokaj zajeten. Novi kodeks predvideva namreč telesne kamere (poznane tudi kot bodycam), armaturne kamere (t.i. dashcam), fotopasti, mobilne naprave za videonadzor, aparature za beleženje prekrškov v prometu in brezpilotne letalnike. Kot je pojasnil Milocchi, se lokalna policija fotopasti in merilnikov hitrosti že poslužuje, vendar so jih izrecno vključili v nov pravilnik zaradi evropske zakonodaje o zaščiti zasebnosti.

Pravilnik predvideva torej tudi možnost uporabe novih naprav, za nekatere pa so načrti že dokaj konkretni. De Gavardo in Milocchi sta oznanila, da testira tržaška lokalna policija od decembra telesne kamere, pred nedavnim pa so tudi nabavili brezpilotni letalnik.