Lokalni policisti izsledili pobegla voznika

Lokalni policisti so izsledili dva voznika, ki sta povzročila nesreči in nato pobegnila, ne da bi nudila pomoč poškodovanim osebam. Eden od dveh voznikov je peljal v napačni smeri po Ulici Eremo in v križišču z Ulico Rossetti trčil v motor, pri čemer sta motorist in mladoletni potnik padla in obležala na tleh. Lokalni policisti so uspeli ugotoviti identiteto voznika, ki je pobegnil in so ga ovadili zaradi pobega s kraja nesreče ter opustitve nudenja pomoči ponesrečenki. Če bi se bil pravilno ustavil in opravil svojo dolžnost, bi mu bili naložili le globo zaradi vožnje v napačno smer in izsiljene prednosti, ugotavljajo lokalni policisti.

Drugi voznik oz. voznica pa je povzročila nesrečo v Ulici Fabio Severo, pri čemer je bila ena oseba poškodovana. Ne da bi se ustavila, je pritisnila na plin in se oddaljila. Preiskava je bila nekoliko zahtevnejša, ugotavljajo lokalni policisti, ker naj bi voznica navidezno živela zunaj Trsta. Po vseh zbranih podatkih in z ogledom posnetkov videonadzornih kamer pa so ugotovili, da je bil avtomobil v resnici vseskozi v Trstu in da je voznica redno vozila po tržaških ulicah. Patrulja lokalnih policistov jo je izsledila in ustavila. Naložili so ji globo zaradi povzročitve prometne nesreče in so jo prav tako ovadili zaradi bega in opustite nudenja pomoči poškodovani osebi.