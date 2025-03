S tradicionalnimi pustnimi pogrebi po kraških in breških vaseh ter v nekaterih mestnih četrtih se je danes zaključilo (ali se še zaključuje) obdobje brezskrbne zabave, norčij in slastnih krofov, kar bo pepelnična sreda vse odnesla. Mnoge konec pusta globoko prizadene, drugod pa se od njega veselo poslavljajo, saj vedo, da se bo prihodnje leto vrnil.

Danes popoldne so v Boljuncu Lovrota z glavnega vaškega trga (Gorice) kot običajno izstrelili v vesolje. Številne prisotne je pred njegovim prihodom očarala Elona Muskara, vplivnica, ki po novem upravlja družbena omrežja svetovno znanega podjetnika in svetovalca predsednika ZDA Elona Muska. Na Gorici je opisala program upravljanja teritorija, ki ga je Musk pripravljen kolonizirati. Potem ko bo dobrosrčen in preudaren filantrop prevzel dolinsko občino, tamkajšnja tovarna ne bo več izdelovala motorjev za ladje, pač pa motorje za vesoljske ladje. Vsak dan bo izhajal Vesoljski dnevnik. Godbo, ki jo poslušajo le starejši, bodo nadomestili z DJ-jem in nikomur ne bo treba več delati, niti misliti, saj bo za vse poskrbela umetna inteligenca. Domačini z marsikatero točko Muskovega programa niso soglašali. Na srečo je Lovro uspel stlačiti Musakaro v raketo - Boljunik in jo je s sabo vzel v vesolje. Po vsem tem, kar je slišal na Gorici, se bo tam zavzel za Bregsit.

Mačkoljansko kulturno društvo Primorsko je tudi letos poskrbelo za organizacijo pogreba, na katerem se bodo poslovili od slamnatega Aurelia. Kot veli tradicija, so se vaščani in vaščanke zbrali pred srenjsko hišo, nato se bodo v sprevodu in ob žalostnih pesmih, za katere so poskrbeli godci, sprehodili do nekdanje gostilne. Pustni pogrebni obredi so potekali tudi drugod.