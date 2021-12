Lučanje v Boljuncu z novo frejlo na čelu

Božični čas je v Boljuncu tradicionalno nadpovprečno pester. V nedeljo je namreč ponovno zaživel običaj lučanja. Ta ponazarja mučeniško smrt svetega Štefana, ki so ga kamenjali.

Na letošnje štefanovo se je na trgu zbrala množica vaščanov in drugih obiskovalcev. Junakinje dneva so bile članice dekliške. Po običaju jo sestavljajo neporočena dekleta, ki so že dopolnila šestnajst let. Po krajšem obredu blagoslova jabolk v domači cerkvi se je dogajanje preselilo na vaški trg – Gorico – med glasnim pritrkovanjem v zvoniku. Dekleta so prinesla namreč s sabo jabolka in se razdelila v dve skupini: polovica prihaja iz enega dela vasi – iz Ul'ce, druga polovica pa iz Zaboljunca. Po začetnem obotavljanju in zavajanju občinstva se je prvo dekle kmalu opogumilo in začelo z lučanjem. Po »bitki« med dvema skupinama Boljunčank se je pozornost usmerila k članom fantovske, ki pa dekletom niso ostali dolžni in so jim odgovarjali. Nekoč je pomenil met jabolka v fanta s strani boljunskega dekleta snubljenje. Ob zaključku živahnega dogajanja so jabolka metali tudi otroci in ostali vaščani.

Ni pa vseeno, kdo med članicami mladinske vaške organizacije sproži lučanje: s tem dejanjem se namreč razkrije, kdo bo nova vodja dekliške – frejla. Prvo jabolko je letelo letos iz rok Nicole Meneghetti, ki je štafetno palico prevzela od Sanje Sancin. Študentka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem je v resnici v največji tajnosti postala vodja dekliške že med poletjem, javno so pa njeno vlogo razkrili šele v nedeljo. »Sem zelo vesela, da sem postala frejla,« nam je zaupala Nicole in nadaljevala z ugotovitvijo, da je ponosna, ker je zelo navezana na Boljunec in rada ohranja vaške tradicije. »Lani ni bilo lučanja in zaradi tega sem se letos počutila še bolj srečno, ker sem v vlogi frejle imela čast, da dogodek ponovno izvedem,« je zaključila dvaindvajsetletna Boljunčanka.