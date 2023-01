Lunapark ne sodi k Rižarni. Soglasno potrditev, da ga v prihodnje ne bodo več prirejali v bližini spominskega kraja, smo dočakali na sredinem zasedanju tretje tržaške občinske komisije, na kateri so se zbrani lotili svetniške pobude gibanja Zdaj Trst.

Santa Claus Village je med 22. decembrom in 8. januarjem domoval na javnem parkirišču med ulicama Valmaura in Rio Primario, se pravi tik ob edinem nacističnem koncentracijskem taborišču v Italiji oz. državnem spomeniku od leta 1965, kar je po oceni svetnikov iz vrst Zdaj Trst povsem neumestno in neokusno.

»Proti lunaparku se je bila še novembra izrazila komisija za mestni muzej Rižarne, glasba in vriskanje otrok pa sta kljub nasprotovanju vseeno tam odmevala, kar je nezdružljivo s krajem,« je potrdil glasnik gibanja Riccardo Laterza. Kritični do izbire so bili tudi obiskovalci muzeja, ki jim ni šlo v račun, kako lahko sobivata veseljačenje in spomin na nedolžne smrti. Da je občina novembra lani sprejela nespametno odločitev, ko je zabaviščnemu parku dovolila namestitev pri Rižarni, je na zasedanju komisije priznala odbornica Serena Tonel in potrdila, da bo občina v prihodnje preučila druge lokacije.