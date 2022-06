Maček Muri na obisku v Bazovici

V okviru praznovanj 40-letnice otroškega vrtca Ubalda Vrabca so v Bazovici pripravili pravo mačje oziroma otroško praznovanje. Najboljši način za počastitev obletnice vrtca je namreč prav praznik za otroke, zato so v petek v goste povabili družino Kolenc (kar je omogočila Gospodarska zadruga Bazovica), ki je zaigrala predstavo Maček Muri.

Ko je bil vrtec v času pandemije za otroke zaprt, so vzgojiteljice, ki so se prvič znašle v praznih prostorih, čas izkoristile za to, da so ažurirale učne načrte in pospravljale prostore vrtca. Pri tem so naletele na album fotografij iz leta 1982, ko so vrtec odprli. Odločile so se za pripravo praznika ob pomembni obletnici, saj so so v času epidemije v vrtcu pogrešali tudi stike z osnovno šolo in vaškimi društvi.