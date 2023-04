Maček Muri obiskal množico malih bralcev

Kulturni dom Prosek - Kontovel je v nedeljo obiskal Maček Muri. Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, ki ga obeležujemo 2. aprila, si je namreč Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka s podporo zahodnokraškega rajonskega sveta zamislilo Dan pravljic. Na celodnevni prireditvi so bili protagonisti prav otroci, ki so z navdušenjem sodelovali. In seveda priljubljeni Muri.

Program v proseškem Kulturnem domu, ki so ga otroci s starši napolnili do zadnjega kotička, se je začel s pravljico za dobro jutro, ki jo je pripovedovala Melita Malalan. Sledila je malica, ki jo je poklonila pekarna Bukavec, da bi se otroci čim bolje pripravili na prihod Mačka Murija.

Otroci premagali starše

Igralec Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta Primož Forte je prebral in zaigral odlomke iz pravljice o Mačku Muriju, ki jo je napisal KajetanKovič, nato pa je otroke obiskal sam Muri, ki je Forteju pomagal voditi pravljični kviz. Muri je sicer voditelju Primožu lahko pomagal le s kretnjami, saj je izgubil glas na nogometni tekmi. Skupaj sta odvodila kviz, v katerem so sodelovali tako otroci kot starši. Na njem sta postavljala razna vprašanja in izzive, povezane s pravljicami. Najprej so morali odgovarjati na splošna vprašanja o pravljicah, pomerili so se v karaokah s pesmimi iz pravljice o mačku Muriju, morali so s kretnjami posnemati eno pravljico in zabeležiti čim več pravljičnih junakov iz slovenskih pravljic. Otrokom sta med drugim postavljala uganke Miroslava Košute. Ob koncu kviza pa so plesali na glasbo iz različnih pravljic. Otroci so premagali starše in tako zmagali mačka v žaklju.

Ob koncu jutranjega dela je s pesmimi iz pravljice Maček Muri nastopil otroški pevski zbor Vasilij Mirk in solistka Helenan Kapun pod vodstvom Andreje Štucin Cergol.