Madžarskim izvoznikom se v Trstu ponuja »nova dimenzija«

Madžarski pristaniški terminal, ki ga v Trstu (oziroma Žavljah) razvija družba Adria Port in ki naj bi Budimpešti odprl »okno v svet«, je bil ponovno v središču pogovorov med predstavnikoma italijanske in madžarske vlade. Péter Szijjártó, zunanji minister v vladi Viktorja Orbana, je v petek v Rimu obiskal italijanskega ministra za infrastrukturo Mattea Salvinija, s katerim sta julija leta 2019 v Trstu podpisala tozadevni sporazum.

Ministra sta se pogovarjala tako o globalnih vprašanjih kot o bilateralnih odnosih in Trstu. Pred slabim mesecem sta se njuna namestnika Levente Magyar in Edoardo Rixi srečala ravno v mestu v zalivu, kjer sta se pogovorila o zapletenih birokratskih postopkih za pridobitev okoljskih dovoljenj za gradnjo terminala na območju nekdanje naftne rafinerije Aquila. Prva faza del, ki se je uradno že začela, predvideva poglabljanje morskega dna in utrditev obrežja, okoljsko dovoljenje pa bo potrebno za ureditev večnamenskega terminala na kopnem, na onesnaženem območju. Terminal bi lahko bil operativen v letu 2028.

Okno na Daljni vzhod

Szijjártó je v Rimu pojasnil, da bo tržaški terminal madžarskemu gospodarstvu, ki je močno odvisno od izvoza, prinesel povsem novo dimenzijo. »Pomemben del našega izvoza je namenjen na Daljni vzhod, večinoma po morju. Madžarski izvozniki so bili doslej odvisni od kapacitet pristanišč v regiji, torej od tega, kdaj je mogoč dostop do transportnih storitev,« je po poročanju portala Hungary Today dejal Szijjártó. »Dejstvo, da bo v Trstu terminal v madžarski lasti, bo madžarskim družbam nudilo povsem nove možnosti na področju fleksibilnosti in hitrosti pri izvozu na vzhod,« je pristavil minister in spomnil, da italijanska vlada načrt podpira z 200 milijoni evrov. »Del tega zneska smo že prejeli in zdaj smo se domenili, da bo italijanska vlada prihodnje leto prispevala še dodatno finančno podporo.