Mafijskega šefa podrobno spoznal preko majhnih lističev

»Za časa življenja sem se naučil ne verjeti v Boga in ne upati več, da ne bi bil na koncu razočaran. Bog lahko pride do mene, če želi, če pa tega ne želi, bo ostal sam.« S temi besedami je brezboštvo v svojih zapiskih večkrat izrazil mafijski šef Matteo Messina Denaro, ki je januarja 2023 po 30-letnem izmikanju roki pravice pristal za zapahi. Izdala ga je zahrbtna bolezen, zaradi katere se je vodja sicilijske mafije Cosa Nostra moral zdraviti. »Zdravljenje zahteva rednost, ta pa predvidljivost. Če postaneš predvidljiv, te bodo prej ali slej prijeli,« je pravil Messina Denaro, ki je predmet nove knjige priznanega novinarja in velikega poznavalca mafije Liria Abbateja.

Novinar dnevnika La Repubblica, ki se že 30 let posveča pisanju člankov in knjig o kriminalnih organizacijah in ki že od leta 2007 ne more po svetu hoditi brez policijskega spremstva, je bil včeraj gost novinarskega festivala Link. Z njim se je pogovarjala novinarka Messaggera Veneta in sodelavka L’Espressa Luana De Francisco, ki je uvodoma kolego predstavila kot izredno skromnega, kolegialnega in profesionalnega človeka. Tema njunega klepeta je bila Abbatejeva knjiga z naslovom I Diari del Boss (Rizzoli), ki predstavlja unikum v kriminalnih zgodbah o mafijcih, saj ta v fokus postavlja intimno plat človeka, ki je bil do prijetja pred dvema letoma kar tri desetletja številka ena na italijanskem seznamu najbolj iskanih kriminalcev, pri čemer je bila njegova edina znana fotografija z začetka devetdesetih let.

In kako je lahko naslednik velikih šefov Cose Nostre, Salvatoreja »Tota« Riine in Bernarda Provenzana, ki sta umrla v zaporu v letih 2016 in 2017, sploh intimen. Avtor knjige je intimnost zadnjega botra sicilijanske mafije, ki so ga poznali tudi pod vzdevkom Diabolik, in ki je podlegel devet mesecev po aretaciji, podrobno spoznal preko majhnih lističev, na katere je »boss« z velikimi tiskanimi črkami, v skoraj manično urejenem slogu, zapisoval svoje misli, spomine in zapiske o ženskah, ki so ga spremljale v njegovem življenju.

Gost festivala je spomnil, da zapiski zajemajo 13-letno obdobje, ti pa so po njegovem jasen poskus manipulacije, v sklopu katere je želel mafijski šef s pisano besedo ponarejati resnico.