Magdalena oživela z novim supermarketom

Z današnjim odprtjem supermarketa trgovskega velikana Despar so del več let zapuščenega območja pri Magdaleni spet oživeli. V novem marketu Eurospar, ki obsega 1800 kvadratnih metrov površine, so zaposlili 47 ljudi, stanovalci okoliša pa so poleg marketa dobili tudi nova parkirna mesta. Na območju je v veljavo stopil tudi nov prometni režim.

Tik pred vhodom v market je Občina Trst uredila novo krožišče, ki bo omogočilo bolj tekoč promet. V prihodnjih mesecih bodo nad supermarketom začeli graditi tudi dva stanovanjska kompleksa, v katerih bodo uredili okoli 70 stanovanj z razgledom na morje. S tem pa se bo tudi zaključila prenova območja, na katerem je kar 13 let zevala gradbena jama.