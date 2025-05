Majenca spet vabi

Organizacije iz Doline in zlasti tamkajšnja fantovska in dekliška so spet združile moči ... in Majenca je pred vrati. Priljubljen vaški praznik, ki združuje Dolinčane vseh generacij, se bo letos pričel v četrtek, 8. maja, in se zaključil v torek, 13. maja. Pri organizaciji sodelujejo SKD Valentin Vodnik, Srenja Dolina, Zadruga Dolga krona in župnija sv. Urha.

Kljub pestremu šestdnevnemu sporedu bo v vasi, kot običajno, najbolj slovesno čez teden dni, v soboto in nedeljo. V soboto (10. maja) zvečer bodo namreč na vaškem trgu Gorica dvignili maj, v nedeljo (11. maja) popoldne pa bodo pod njim zaplesalo osem parov parterjev in parterc.

Majence se domačini udeležijo že od mladih nog, z vstopom v fantovsko in dekliško pa vsak dobi svojo vlogo in je aktivno soudeležen pri organizaciji praznika. Fantovska in dekliška vsako leto izvolita tudi župana in županjo. Čast je letos že drugič pripadla Eriku Biagiju, za županjo pa je bila prvič izvoljena Maja Biagi.