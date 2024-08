Maker Faire predstavlja letos 120 projektov

Okoli 400 izumiteljev, ustvarjalcev, umetnikov, znanstvenikov in tehnoloških zanesenjakov se bo v soboto in nedeljo zbralo na 11. izdaji prireditve Maker Faire, ki nima več predznaka Mini. Dogodek, ki združuje zvedave radovedneže, je že zdavnaj presegel začetno zastavljene okvirje in postal atrakcija za domače in tuje obiskovalce. Namen prireditve, ki jo že od vsega začetka prirejata Mednarodni center za teoretsko fiziko (ICTP) in Občina Trst, še naprej ostaja prebujanje raziskovanja, spodbujanje radovednosti in odkrivanja ter prost pretok zamisli, znanja in izkušenj v družbi.

Podrobnosti letošnje izvedbe, s katero bodo počastili tudi 60-letnico delovanja centra ICTP, so glavni pobudniki predstavili včeraj pod Mestno hišo. Prizorišče dvodnevnega izumiteljskega sejma bo Veliki trg, kjer že postavljajo sejemske hiške. Odgovorni za prireditev Carlo Fonda je dejal, da pričakujejo izumitelje iz Furlanije - Julijske krajine, Slovenije, Hrvaške in Nemčije. Dogajati se bo začelo v soboto ob 14. uri, v nedeljo pa se bo pester program začel že ob 10. uri, sklenil pa se bo ob 18. uri, je napovedal Fonda. Župan Roberto Dipiazza je spomnil, kako se je Maker Faire razvijal skozi čas. V imenu pristojne odbornice Sandre Savino je spregovoril vodja svetniške skupine stranke Naprej, Italija Alberto Polacco, ki je opozoril, da so v program vključili tudi informativna srečanja o lažnih novicah in varnosti na spletu.

In kaj si lahko obetamo letos? Kot so povedali organizatorji, bo konec tedna mogoče pobliže spoznati 120 projektov, pri katerih bo skupno sodelovalo več kot 400 izumiteljev. Kot vsako leto, bo tudi letos mogoče občudovati inovativne robote, tridimenzionalne tiskalnike, elektronske kartice za različne naloge.

»Mejkerski« vikend bo zastavil izzive in poskusil obiskovalce zapeljati v zabavni svet raziskovanja, predvideni pa so tudi pogovori s strokovnjaki o tehnologiji, razvoju, izdelavništvu in o tem, kakšno prihodnost lahko pričakujemo, so napovedali na včerajšnji predstavitvi dogodka. Podroben spored je na voljo na trieste.makerfaire.com.