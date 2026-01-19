Malčke do tretjega leta starosti približujejo svetu knjig in glasbe

Na Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice (v Narodnem domu v Ulici Filzi) bodo malčke do tretjega leta starosti tudi v novem letu približali svetu knjig in glasbe. Prostovoljke projektov Rojeni za branje in Rojeni za glasbo bodo v prvem trimesečju, od januarja do marca, skupno priredile pet srečanj. Prvo, v sklopu niza Rojeni za glasbo, bo jutri ob 16.30. Nato bosta sledili glasbeni srečanji ob isti uri še 19. februarja in 17. marca. Naslednji srečanji niza Rojeni za branje pa bosta 11. februarja in 11. marca, vedno ob 10. uri.

Program srečanj Rojeni za branje – Nati per leggere je namenjen spodbujanju skupnega, družinskega branja in vzbujanju ljubezni do knjig že od malih nog. Program Rojeni za glasbo – Nati per la musica pa spodbuja glasbene izkušnje v družini kot dragoceno priložnost za ustvarjanje in krepitev čustvenih odnosov od nosečnosti dalje in z namenom boljšega otrokovega razvoja v najzgodnejšem obdobju življenja. Oba projekta sta italijanska nacionalna programa, ki se v slovenski knjižnici izvajata dvojezično oziroma večjezično, sodelujoči tako poslušajo slovenski jezik, utrjujejo svoje znanje in širijo svoj besedni zaklad.

Kako do udeležbe

Za udeležbo na srečanjih je rezervacija obvezna. Do sedem dni pred dogodkom lahko zainteresirani izvedejo rezervacijo s klicem na telefonsko številko 040 9896153 oziroma se lahko prijavijo preko elektronskega sporočila na naslov mladinskioddelek@knjiznica.it. Ob prijavi je potrebno navesti ime otroka, njegovo starost (datum rojstva), ime spremljevalca in razmerje z otrokom (npr. mama, oče, varuška ...) ter telefonsko številko za potrditev rezervacije. Prijava je do dneva pred dogodkom možna tudi preko aplikacije WhatsApp, in sicer sporočilom na telefonsko številko 349 3256747.