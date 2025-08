Malvazija privabila v pristan množico obiskovalcev

Petkov poznopopoldanski »neverin«, silovit veter z nalivom, ki pride po navadi z morja, ni prestrašil skoraj nikogar, pod miljskim zlatim zatonom pa so spet tekle zlate kaplje malvazije. Letošnje izvedbe priljubljene pokuševalske prireditve Malvazija v pristanu se je udeležilo kakih 600 gostov, svoje proizvode pa je na promenadi v naselju Svetega Roka predstavljalo več kot 40 vinogradnikov.

Dogodek sta ob podpori številnih partnerjev priredila LAS Kras in Društvo vinogradnikov s Krasa, s sodelovanjem Občine Milje in deželne agencije za razvoj turizma Promoturismo FVG. Projekt sta materialno in finančno omogočili Zadružna kraška banka - v njenem imenu je prisotne nagovoril predsednik Adriano Kovačič - ter podjetje Dolomia. Ob začetku pokušnje so organizatorji nagovorili nekatere vabljene goste, poleg dobrega dela občinskega odbora Občine Milje - v zastopstvu slednje je pozdravil župan Paolo Polidori, so bili navzoči tudi predstavniki marsikatere sosednje občine in sorodne organizacije.

Predsednik Lokalne akcijske skupine LAS Kras David Pizziga je poudaril, da so tovrstne pokušnje ključne za odkrivanje in predstavljanje adutov naših krajev. »Borimo se proti svetu, ki nas vedno bolj postavlja v škripce,« je dejal s prispodobo o današnjem kaotičnem svetu. Staviti je treba na kakovost, kakršno znajo nuditi naši proizvajalci, saj bo ta znala botrovati nevihtam. Petkova pokušnja na območju nekdanje miljske ladjedelnice je nedvomno doprinesla k mednarodni prepoznavnosti vina s Krasa, Istre in širše okolice. Poleg Tržačanov, Kraševcev in Miljčanov se je pokušnje udeležil marsikateri slovenski oboževalec vin, posamično je bilo med stojnicami slišati tudi nemščino in angleščino.