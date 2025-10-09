Manifestanta napadla novinarja spletnega časopisa TriestePrima

Na sinočnjem sprevodu za Gazo, ki je potekal po tržaških ulicah, je prišlo do novega napada manifestantov na račun novinarjev, ki so bili na mestu, da bi o dogodku poročali. Tarča napada je bil tokrat sodelavec spletnega časopisa TriestePrima Riccardo Lazzari, ki je sprevod snemal z mobilnikom. Moški in ženska sta, medtem ko se je sprevod pomikal ob kanalu, prišla k njemu in zahtevala naj preneha s snemanjem, kar je odločno zavrnil. Nekaj minut kasneje sta se mu spet približala, pri čemer mu je ženska odtrgala iz rok mobilnik ter ga zalučala kakih dvajset metrov stran. S pomočjo nekaterih drugih oseb ga je našel in ugotovil, da se je mobilnik močno poškodoval in da je neuporaben.

Dogodek je obsodil predsednik novinarske zbornice Furio Baldassi. »Takšnih hudih dejanj ne moremo več dopuščati,« je med drugim izjavil. »Večkrat smo izrazili solidarnost s kolegi, ki so bili tarče hudih napadov, groženj in včasih tudi fizičnega obračunavanja, z namenom da bi prišlo do utišanja medijev. Obstaja nestrpnost do medijskega poročanja, ki prihaja z vrha in vodi v tovrstne skrajnosti. Zahtevamo takojšnje strogo ukrepanje, ker postajajo taki napadi že del vsakdana,« je zaključil.

Pretekli teden sta bila na manifestaciji za Palestino tarči napada tudi snemalec RAI in fotograf Primorskega dnevnika.

Sinoči se je nekaj čez sto protestnikov, solidarnih s prebivalci Gaze, ponovno zbralo na Borznem trgu. Kasneje so v neprijavljenem sprevodu krenili proti mestnemu nabrežju, kjer je zaživelo letošnje Naselje Barcolana, nato pa so jo ubrali proti kanalu in mestnem središču.