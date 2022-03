Manj slabih cest, več parkirnih mest

Vije se na osmih straneh in presega osemdeset točk. Seznam del, ki bi jih morala tržaška občina izvesti na vzhodnem robu Krasa in vključiti v proračun za leto 2022 in večletni načrt infrastrukturnih del, je gost. Dokument so pred nedavnim soglasno odobrili v vzhodnokraškem rajonskem svetu. Spisek sega od vzdrževanja in popravila pločnikov do obnove dotrajanih šolskih poslopij, dostopnosti ključnih objektov invalidom in zaščite okolja oziroma turistične promocije. Asfaltirati bi bilo treba nič koliko cest, veliko katerih je na Opčinah.

Na vrh spiska je levosredinska večina s predsednico Nives Cossuta na čelu postavila zahtevo, da bi končno vse vasi na tem območju priključili na kanalizacijsko omrežje ter bi po podobnem ključu postavili konec neskončni zgodbi priključitve na plinsko omrežje. Mnoga gospodinjstva so namreč še vedno izvzeta. V istem košu je tudi razširitev optične internetne povezave na vse tiste predele, kjer ga še ni. Želj je veliko, za uresničitev marsikaterih so si prizadevali že v prejšnjih mandatih. Med njimi je denimo vzpostavitev območja omejene hitrosti (t.i. cona 30) v vseh vaseh in zaselkih, kar bi pomenilo namestitev hitrostnih ovir, cestnih grbin, zlasti v neposredni bližini šol, kulturnih središč in športnih igrišč, da bi povečali varnost pešcev. Bodisi ta kot druge splošne točke sicer sovpadajo s tistimi seznama del, ki so ga pred tem odobrili »sosedi« v zahodnokraškem rajonskem svetu. Gre namreč za sad skupnega dela in dogovora obeh sosvetov.

Odprtih vprašanj je kar nekaj.