Dosedanji vršilec dolžnosti prof. Manuel Figheli bo s 1. septembrom uradno postal ravnatelj Glasbene matice FJK. Tako je sklenil upravni odbor omenjene glasbene šole na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 31. julija, na kateri ga je imenoval za ravnatelja za obdobje štirih let. Ob priložnosti so se odborniki prof. Figheliju tudi zahvalili za dosedanje vodenje šole v vlogi vršilca dolžnosti in mu zaželeli uspešno in plodno ravnateljevanje.