Maratonska seja o žičnici ni prinesla nič konkretnega

Še ena maratonska celodnevna seja tržaškega mestnega sveta ni prinesla glasovanja o spremembi prostorskega akta, v katerega mestne oblasti želijo vnesti traso za kabinsko žičnico. Mestni svet je danes, podobno kot včeraj, poslal v razpravo dva amandmaja k sklepu in oba sta bila zavrnjena. Štiri dopolnila je pristojni za urbanizem v mestni vladi Michele Babuder osvojil. Kar tri so bila od Valentine Repini in Štefana Čoka (oba DS). Valentina Repini je med drugim predlagala tudi, da se v tisti del sklepa, ki govori o postopku razlastitve zemljišč, doda, da so širšo javnost o tem seznanjali »izključno« v italijanščini, čeprav bi po pravilih to morali početi tudi v slovenskem jeziku.

Na drugi strani političnega brega smo tudi danes imeli pasivno koalicijo, ki je nadaljevala svojo strategijo molka in neaktivnosti. Glas desnosredinskih mestnih svetnikov je bilo slišati le takrat, ko je opozicija zahtevala preverjanje sklepčnosti. V koalicijskih vrstah so kot nedisciplinirani šolarji pogosto zapuščali dvorano, kar so v opoziciji izkoristili za ugotavljanje sklepčnosti pri glasovanju. Večino je iz zagate reševal župan Roberto Dipiazza, ki ima pisarno le nekaj metrov stran od dvorane mestnega sveta in je lahko hitro prihitel pritisniti na gumb.

Da je pred njimi še ena dolga seja, ki ne bo prinesla nič konkretnega, je bilo mestnim svetnikom jasno že ob pričetku. Večji del prvega dela razprave je potekal o tem, kaj pomeni izguba sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO).