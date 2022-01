Marco Leo je strast do vaterpola združil s študijem in službo v Nemčiji

Tržačan Marco Leo trenutno živi, študira in dela v Kölnu, v Nemčiji. V mednarodne vode je zaplaval že kot višješolec, pred dobrimi desetimi leti, ko je obiskoval Znanstveni licej Franceta Prešerna in 4. razred v celoti preživel v tujini, in sicer v mestu Xalapa v mehiški državi Veracruz.

»Takrat sem tudi začel razmišljati o univerzitetnem študiju v tujini, saj sem se zanimal za šport. Kot višješolec sem se namreč ukvarjal z vaterpolom na visoki ravni in igral za tržaško člansko ekipo. Želel sem združiti strast do tega športa z nadaljnjim izobraževanjem in Trst ponuja malo kakovostnih možnosti za tovrsten študij, še manj pa jih za delo na tem področju. Poleg tega sem maturo opravil leta 2013 v času krize, zaradi česar je bila situacija pri nas še toliko manj rožnata. Kmalu po maturi sem se odločil za Nemčijo. S pomočjo in podporo svojih staršev sem dospel v Köln. Prvo leto sem obiskoval tečaje nemškega jezika, šele nato sem se vpisal in bil sprejet na »Deutsche Sporthochschule« oz. Nemško univerzo za šport. Ta je ena izmed najbolj vplivnih in pomembnih tovrstnih institucij v državi. Na razpolago imamo velodrom, atletske steze, gre torej za univerzo, ki je izključno posvečena športu.«

Trenutno zaključuje magistrski študij. Pred nedavnim so mu sporočili, da je prejemnik nagrade za akademske zasluge, ki jo poklanja Nemški urad za izmenjave in sicer tujim študentom, ki se izobražujejo v Nemčiji.

Marco v Kölnu ne samo študira, temveč tudi igra in trenira vaterpolo. »Postal sem selektor za mladinske ekipe vaterpola med dvanajstim in šestnajstim letom starosti za Severno Porenje-Vestfalijo, ki je najbolj naseljena dežela Zvezne republike Nemčije.«

»V Nemčiji zdaj živim sedem let. V Trst se vračam predvsem zaradi družine, ki jo seveda pogrešam. Seveda v Kölnu manjka morje, a priznam, da je bližina morja, ko grem na počitnice, prijetna kjerkoli, ne samo v Trstu.«

Razmišlja o povratku v rodne kraje? »Večkrat sem pomislil na to, da bi se vrnil, vendar bi bilo zame precej težavno dobiti podobno delo, kot ga opravljam tukaj.«