V ekipi repentabrske občinske uprave bo v tem tednu zopet prišlo do zamenjave. Po napovedih županje Tanje Kosmina bo namreč zaradi osebnih razlogov po enem letu in pol mandata iz občinskega odbora izstopila Silvana Petaros, ki je pokrivala resor za evropske projekte, socialo, kulturo in šolstvo. Na njeno mesto bo vskočil Marjan Verša, ki je po besedah županje aktivno vključen v vaško realnost, zaradi česar izpolnjuje pogoje za to funkcijo.

