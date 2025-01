»Marjanova misel in tovarištvo še živita«

9. januarja 1944 so v kraški vasici Štorje nacisti ubili šele petnajstletnega partizana Marjana Štoko doma s Proseka. Obesili so ga na telegrafski drog, potem ko so ga več dni strahotno mučili. Mladi borec, ki se je Kosovelovi brigadi priključil po kapitulaciji Italije, je v roke okupatorja padel po partizanskem mitingu in ubili so ga, ker ni izdal tovarišev. V spomin na mladega partizana prirejajo v vasi v sežanski občini svojci, vaščani s Proseka in Štorij vsako leto spominsko svečanost. Tako je bilo tudi v nedeljo.

Osrednja govornica je bila vodja kabineta na ministrstvu za kulturo RS Nina Ukmar. Krut dogodek je ponudila v luči povezave med krajani Štorij ter Proseka in Kontovela – v zavezi za ohranitev vrednot kot so svoboda, tovarištvo in pogum. »Na pragu mladih dni je dal življenje, a misel njegova neomajna in tovarištvo je z mnogimi živela naprej. Upanje je držalo pokonci mnoge, čeprav te teža takih dogodkov kaj zlahka zlomi,« je ugotavljala. Kultura ima med svojim poslanstvom spomine hraniti, spominom napraviti poti, omogočiti, da pridejo do ljudi.

V boju za narodno osvoboditev ni šlo le za politične ideje, temveč za osnovne vrednote, ki so pomembne za vsakogar od nas, je nagovorila zbrane. »Za ljubezen do domovine, za spoštovanje človekovih pravic, za ohranitev jezika, nenazadnje za zaupanje v sočloveka,« je naštela. Sožitje in sobivanje med narodi je Nina Ukmar povezala z danes aktualno Evropsko prestolnico kulture, ki prvič povezuje dve mesti v dveh državah. »Je odraz poguma in vizije njenih snovalcev o preseganju meja v vseh pogledih. Njen slogan Go Borderless ali Gremo brezmejno nas spodbuja k preseganju meja na več ravneh in odpira priložnost za nove skupne poti.«

