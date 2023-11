Marko Kravos obdaril tržaške otroke

Dark Theme

Ni lepšega vabila k branju od tistega, ki poteka v prijetni družbi in s prisrčnim darilom. V tem duhu je danes dopoldne v Kettejevi dvorani Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu tudi potekalo srečanje, na katerem so vsem učencem in učenkam prvih razredov osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom, ki delujejo v mestnem tkivu Trsta poklonili knjigo tržaškega pesnika in pisatelja Marka Kravosa Hiša selivka z ilustracijami Erike Cunja. Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto s slikanico obdari slovenske prvošolce v Sloveniji in zunaj njenih meja.

Marko Kravos je nagovoril mlade poslušalce (FOTODAMJ@N)

Knjižni dar so poleg otrok domače šentjakobske osnovne šole Ribičič, ki je gostila dogodek,na prireditvi prejeli še tisti šole Grbec-Stepančič iz Škednja, ki je ravno tako del Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu ter otroci Večstopenjske šole Bartol, ki vključuje osnovne šole Župančič od Sv. Ivana, Milčinski s Katinare in Finžgar iz Barkovelj. Množico približno 100 učencev in učenk je ob priložnosti obiskal sam Kravos. Ob njem pa so med drugimi bile še nova svetovalka Republika Slovenije za šole s slovenskim učnim jezikom Lara Pižent, njena predhodnica Andreja Duhovnik Antoni in generalna sekretarka Društva Bralna značka Slovenije Manca Perko.

Otroci in učitelji so se Marku Kravosu zahvalili za dragoceno darilo (FOTODAMJ@N)