Marsikatero vprašanje, povezano s slovensko manjšino, ostaja odprto

V tržaški občini je marsikatero vprašanje, povezano s slovenščino in slovensko narodno skupnostjo, še vedno odprto in brez odgovora - od (ne)spoštovanja dvojezičnosti do ukinitve enega oddelka otroškega vrtca in (ne)ureditve Parka miru na Opčinah. Zaradi tega so se pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ) odločili, da nanje ponovno opozorijo župana Roberta Dipiazzo.

V preteklih dneh mu je predsednica Ksenija Dobrila poslala spomenico in v njej izrazila zaskrbljenost »zaradi negibnosti tržaške občinske uprave na nekaterih področjih odnosa s slovensko narodno skupnostjo ter kopičenja dodatnih zapletov«. V dopisu, ki ga navaja SKGZ v sporočilu za medije, je naštela nekaj najbolj perečih vprašanj.

Spomenico sestavljajo tri poglavja: občinski vrtci s poukom v slovenščini, neizvajanje 8. in 9. člena zaščitnega zakona in Park miru na Opčinah.