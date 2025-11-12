Maserati kupil na lizing, a ga ni odplačal

Tržaški policisti so 17. oktobra, vest pa so sporočili danes, ovadili 38-letnega albanskega državljana s stalnim bivališčem v Trstu zaradi protipravne prilastitve avtomobila. Moški je kupil na lizing avtomobil maserati ghibli GT, vreden več kot 90.000 evrov. Odplačal pa ga je le delno in je prodajalcu, sicer družbi, še vedno dolžan več kot 50.000 evrov. Pogajanja za sporazumno rešitev spora so se izjalovila, ker kupec avtomobila nikakor ni nameraval vrniti.

Tržaško državno tožilstvo je odredilo nujen zaseg avtomobila in njegovo vrnitev kupcu. Ugotovilo je namreč, da je nezakonita odtujitev povzročila družbi, ki ga je prodala, večjo škodo in da se avtomobil tudi naglo devalvira. Poleg tega bi se zaradi bližine državne meje lahko za njim lažje izgubile sledi.

Policisti so 17. oktobra po daljšem iskanju avtomobil zagledali v slepi ulici, kjer so ga zakrivala druga vozila. Vzpostavili so kontakt z nezakonitim kupcem in zasegli avtomobilske ključe ter prometno dovoljenje.

Avtomobil so naposled vrnili prodajalcu, moškega pa so ovadili.