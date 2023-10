Material iz kleti in stanovanj odvažali v miljski zbirni center

Tržaški lokalni policisti so v petek v sklopu preiskave, ki jo je vodil državni tožilec Federico Frezza, izsledili skupino oseb, ki so v medsebojnem sodelovanju nezakonito ravnale z odpadki. Proti plačilu so praznili kleti in stanovanja, pri čemer so velike količine odpadnega materiala, med drugim lesene in železne predmete, hladilnike, televizorje in še marsikaj drugega, odvažali v miljski zbirni center ob prikimavanju nekaterih tamkajšnjih uslužbencev. Tovore so skoraj vsak dan peljali s polnim tovornjakom, ki sicer ni bil vpisan v seznam okoljskih upraviteljev. Take količine odpadkov bi lahko odvažalo le pooblaščeno podjetje v posebni zbirni center, in to proti plačilu, opozarjajo lokalni policisti, medtem ko so z njihovim ravnanjem le bremenili javno miljsko zbirališče na račun tamkajšnjega prebivalstva.

Lokalni policisti so osumljene ustavili v miljskem zbirnem centru. Ovadili so štiri osebe zaradi nezakonitega ravnanja z odpadki v medsebojnem sodelovanju. Tovornjak pa so zasegli.