Maturirala in diplomirala je obenem

Če bo večina njenih sošolcev oktobra začela z dodiplomskim študijem na univerzi, pa Melanie Imperia, maturantko smeri kemija, materiali in biotehnologije na Državnem izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana, čaka že kar magistrski študij prečne flavte v nemškem Kölnu. Melanie je namreč le nekaj tednov po uspešno opravljenem maturitetnem izpitu v Trstu, na konservatoriju Cesare Pollini v Padovi z odliko dokončala dodiplomski študij tega instrumenta. Pri 18 letih je ena najmlajših flavtistk v Italiji, ki ji je uspel tak podvig.

Mlada tržaška glasbenica je glasbilo prvič vzela v roke pri rosnih petih letih: »Začela sem na Glasbeni matici v razredu profesorice Erike Slama. Ko sem dopolnila sedem let, sem kljunasto flavto zamenjala za prečno.« Univerzitetni pouk flavte v Padovi je Melanie obiskovala istočasno s poukom na zavodu Stefan. »Na šoli so mi podelili status glasbenice. Sprva sem v Padovo odhajala dvakrat, nato pa do štirikrat tedensko. Ko sem bila odsotna zaradi potovanj v Padovo, so mi izostanek od pouka opravičili,« je razložila sogovornica, ki je od profesorjev in sošolcev sproti dobivala učno snov. Prav tako so se ji profesorji prilagodili pri pisnih in ustnih preverjanjih znanja. Nekateri so jo pri tem prepričano podprli, drugi njenemu položaju niso posvečali posebne pozornosti, je povedala.

Najtežje je bilo, tako flavtistka, v zadnjem obdobju pred maturitetno preizkušnjo. »Poleg tega, da sem se morala pripravljati za maturo, me je čakal tudi zaključni izpit na konservatoriju,« je povedala glasbenica, ki je maturirala z oceno 85/100. Takoj ko je bilo mature konec, se je posvetila izključno pripravi na štiridesetminutno glasbeno preizkušnjo. »Pred komisijo v Padovi sem se predstavila s sonato Poulenca, sonatino Dutilleuxa in Koncertom za flavto Jacquesa Iberta. Potem je bil na vrsti še zagovor diplomske naloge, v kateri sem pisala o francoski glasbi v dvajsetem stoletju,« je povedala flavtistka, ki je dodiplomski študij naposled sklenila z odlično oceno 110/110.