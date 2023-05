Mavrična zastava na pročelju devinsko-nabrežinske občine

Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji je nabrežinski občinski odbor na pročelju devinsko-nabrežinske občine izobesil tudi mavrično zastavo. »S tem tudi naša občinska skupnost potrjuje svojo trdno zavezanost k spoštovanju, varstvu ter izpolnjevanju polnega in enakopravnega uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,« je na svojem Facebook profilu zapisal župan Igor Gabrovec.

Občinski odbor je obenem soglasno sklenil, da podeli pokroviteljstvo shodu FVG Pride, ki bo potekal 10. junija v Pordenonu, in da pristopi v mrežo Ready, ki povezuje občinske uprave v prizadevanjih za premostitev vsake oblike spolne diskriminacije.