Med begom pred policisti padel s tretjega nadstropja

V Ulici Geppa je moški, star okrog 30 let, državljan Albanije, v noči na nedeljo padel s tretjega nadstropja tamkajšnjega hotela, medtem ko je bežal pred policisti. Pristal je na avtomobilu, ki je verjetno nekoliko omili udarec, saj bi lahko bil padec usoden. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Utrpel je številne poškodbe in si je zlomil nos, vendar njegovo življenje ni ogroženo.

Moški je prebival v hotelu Italia, o čemer je verjetno nekdo obvestil policiste, saj je bil zanj e odrejen izgon iz države. Ko je opazil policiste, je poskušal bežati skozi okno in je padel ali morda namerno skočil.