Med bolniško delal kot varnostnik lokala

Pretvarjal se je, da je bolan, v resnici pa je javni uslužbenec, medtem ko je bil na bolniški, v nočnih urah delal kot varnostnik lokala, znanega v začetku novega tisočletja, so zapisali karabinjerji. Njegovo nezakonito početje ni dolgo trajalo, ker so ga med kontrolo odkrili. Izgubil je stalno službo in se je moral zagovarjati na sodišču. Po desetih letih so ga zaradi goljufije v oteževalnih okoliščinah, kaznivega dejanja ki ga je storil v Trstu leta 2016, obsodili na enoletni hišni pripor, pri čemer pa so se za njim izgubile sledi.

Izsledili so ga karabinjerji z Opčin, ki so moškega, zdaj 60-letnika brez stalnega bivališča, opazili, medtem ko je taval po mestu in so ga aretirali.