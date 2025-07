Med bralci najobsežnejša zbirka prevedenih poezij Iga Grudna

Poezija ni le potovanje, na katero nas popelje pesnik, ampak tudi most, ki povezuje dve kulturi in dva jezika. Tako je bila v iskrivem vzdušju in vrveči dvorani kulturnega doma v Nabrežini ponedeljek predstavljena doslej najobsežnejša zbirka poezij Iga Grudna, prevedenih v italijanščino.

Nova antologija prevodov Grudnovega opusa je bila pripravljena v okviru projekta Na brežini besede - Parole sulla riva, ki ga izvaja SKD Igo Gruden s podporo Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. »Zavedali smo se,« je dejala Jasna Simoneta, »da sled Grudnove poezije izven njegove rodne vasi bledi. Želeli smo si, da bi bila njegova umetniška zapuščina razumljiva v slovenščini in italijanščini.« Število prevedenih pesmi pa se je kar večalo in je bila nato sprejeta odločitev, da se zberejo v knjigo z naslovom Cuor di poeta. Florilegio di liriche scelte, ki jo je izdala založba Mladika.

Za izbor pesmi in njihov prevod je poskrbel prof. Miran Košuta, ki je poudaril raznolikost Grudnovega opusa, v katerem se od erotičnih tem lahko pomaknemo do socialne pravice, človekoljubja in upora proti okupatorju. Profesorica Marija Pirjevec je v liričnem ustvarjanju nabrežinskega pesnika izpostavila predvsem njegovo vizijo sveta: »Že od otroških let je opazoval težko delo vaščanov in ga nato predstavil v svoji poeziji kot žanrske slike s socialnim pridihom.«