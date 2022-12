Danes ob 18. uri je v devinsko-nabrežinski občini med Devinom in Sesljanom stekla iskalna akcija, so sporočili gasilci. Iščejo žensko, za katero so se od včeraj izgubile sledi. Podrobnejših podatkov za zdaj niso sporočili. Iskalna akcija poteka predvsem na gozdnatem območju, vanjo so vključeni tudi izurjeni psi, pri iskanju pa sodelujejo tudi enota za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF in reševalni čoln s potapljači.