Med kontrolo tržaških sobodajalcev odkrili osemnajst kršiteljev

Lokalna policija je od prvega decembra lani do danes opravila 120 kontrolnih pregledov občasnih sobodajalcev, ki svoje nepremičnine oddajajo turistom v kratkotrajni namen. Odkrili so 18 kršiteljev: osem stanovanj je bilo brez identifikacijske kode (CIN), štirje lastniki stanovanj niso registrirali oddajanja, v dveh stanovanjih pa niso našli varnostnih aparatov, med katere sodita ročni gasilni aparat in detektor plina, štirje lastniki pa podatkov gostov niso poslali uradnim organom (to morajo storiti v roku 24 ur). Približno 300 oddajalcev zasebnih nastanitev v tržaški pokrajini se je že prilagodilo določbam nove zakonodaje, po kateri lahko svoja stanovanja na priljubljenih spletnih platformah, kot je npr. rezervacijski sistem Airbnb, oddajo samo tisti ljudje, ki imajo identifikacijsko kodo CIN.

S temi številkami sta včeraj postregla pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavarado in poveljnik lokalne policije Walter Milocchi. Ta je opozoril, da so z novim zakonom uvedli to kodo, da bi preprečili oddajanje »na črno« oz. sivo ekonomijo, zaradi katere je država prikrajšana za davke, prispevke in turistično takso. Kljub kontrolam, ki jih redno izvaja lokalna policija, ni mogoče povsem preprečiti delo na črnem, je dejal Milocchi in v isti sapi dodal, da je tretjina najemodajalcev v turistične namene že uredila prehod iz stare v novo identifikacijsko kodo (pred sprejetjem novega zakona se je ta imenovala Cir, zdaj je Cin).