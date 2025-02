Med Kozino in Divačo lovili tri tihotapce

Koprski policisti so imeli včeraj zvečer polne roke dela. Ob 20.10 so pri Kozini zaman ukazali vozniku avtomobila znamke Hyundai Tuscon, naj se ustavi. Med bežanjem je voznik trčil ob varnostno ograjo in zdrvel proti Klancu, kjer je ustavil vozilo in pobegnil v neznano. V vozilu so policisti našli pet državljanov Kitajske.

Ravno tako včeraj so na Risniku pri Divači policisti ustavili drugi Hyundai Tuscon, v katerem je bilo šest državljanov Turčije, voznik pa je pobegnil s kraja. Tudi pri Črnem Kalu je domnevni tihotapec ustavil vozilo in pobegnil, z njim so se potuhnili tudi vsi potniki, razen enega državljana Turčije. Policisti so se takoj lotili iskanja pobeglih tihotapcev, enega so okoli 22. ure izsledili in mu odvzeli prostost. Gre za državljana Uzbekistana. Policisti vsekakor obravnavajo tri kazniva dejanja, postopki zoper osumljene še potekajo.