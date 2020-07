Med ljubljenimi obrazi, kipi in burjo

Pogledi, nasmehi, resni izrazi in obrazi najdražjih ter drobci vsakdanjega življenja – v tržaški mestni galeriji na Velikem trgu od četrtka obiskovalce sprejemajo kipi, slike in druge umetnine kiparja in slikarja Duilia Svare. Posthumno razstavo je uredila hčerka Liliana. Vsakega obiskovalca vljudno sprejme in mu ob tem oriše temeljne značilnosti in ozadje očetovih glavnih del. V umetnikovi življenjski zgodbi se odseva skupna težka usoda številnih prebivalcev teh krajev.

Čeprav se je Svara hotel poklicno uveljaviti, ni pristal k vpisu v fašistično stranko. S prijateljem in vsestranskim umetnikom Lojzetom Spacalom so ga leta 1943 odposlali v Bazilikato s posebnimi bataljoni italijanske vojske. V pogovoru v razstavni dvorani nam je sicer Liliana Svara pojasnila, da doma niso govorili slovensko. Njena mama oziroma žena Duilia Svare je bila med drugim po rodu iz Barija in torej tega jezika ni obvladala.