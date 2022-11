Med migranti štirje domnevni tihotapci

V torek zgodaj zjutraj so policisti na Krmenki ustavili skupino 31 migrantov. Med identifikacijskim postopkom so ugotovili, da sta 32-letni W.A. in 20-letni I.M., sicer državljana Pakistana, nezakonito prestopila italijansko mejo že v začetku oktobra, kar se je policistom zazdelo sumljivo. Iz njunih izjav, pregleda fotografij in mobilnikov je policistom postalo jasno, da sta imela organizacijsko vlogo v skupini. To sta potrjevala tudi skupinski klepet Whatsapp in videoposnetek, ki je dokazoval, da so trije indijski državljani prečkali italijansko mejo. Omenjeni trije so pred policisti prepoznali oba organizatorja, hkrati pa so pokazali še na dva druga člana skupine, 24-letnega A.U. in 21-letnega Z.M., prav tako državljana Pakistana, ki naj bi jima bila v pomoč. Namestnik državnega tožilca Federico Frezza je na podlagi zbranih dokazov za vse štiri omenjene pakistanske državljane odredil pripor zaradi suma o spodbujanju nezakonitih migracij.