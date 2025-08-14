Med najbolj priljubljenimi destinacijami Hrvaška, Grčija in Španija

Dnevi okoli velikega šmarna so običajno čas, ko naredimo obračun dopustovanj Tržačanov. Ti poleti tradicionalno radi počitnikujejo na Hrvaškem, v Grčiji, v Španiji, pa tudi ob Rdečem morju in na italijanskih obalah. V trendu so tudi ture po Turčiji, Albaniji in Portugalski. Nekateri pa jo radi mahnejo tudi v bolj oddaljene kraje. Popotniki se zanimajo za enotedenska potovanja ali še krajše počitnice, ki pa so pogostejše. Dvotedenske poletne počitnice so postale le bled spomin, saj si jih italijanska gospodinjstva v današnjih gospodarskih razmerah težko privoščijo.

To so nam potrdili v tržaških turističnih agencijah Aurora Viaggi, Gattinoni Travel Point - Ventus Travel, 5 Stars Travel in Tramway Tour. V prvih dveh agencijah so nam povedali, da so nekoč tako priljubljene počitnice last minute povsem izginile in da so jih nadomestile first minute rezervacije, ki nudijo tudi ugodne popuste. Na vprašanje, koliko prej Tržačani rezervirajo počitnice, nam je direktorica agencije Aurora Viaggi Vera Kermez odgovorila, da poletne počitnice mnogi rezervirajo že januarja ali februarja. »Če so ljudje še pred nekaj leti iskali predvsem last minute akcijske ponudbe, je danes zgodba ravno obratna. Zadnje čase družine in posamezniki dopuste načrtujejo vsaj štiri do šest mesecev vnaprej. Ta trend je po pandemiji še toliko bolj izrazit,« je povedala direktorica in dodala, da se prosti termini na najbolj zaželenih lokacijah zelo hitro polnijo. Posledično se mora posameznik, ko dobi ustrezno ponudbo, hitro odzvati.

In katere so destinacije, ki jih v tej agenciji to poletje najbolje prodajajo? Vse destinacije, ki imajo direktne letalske povezave s tržaškega letališča, se prodajajo odlično, je povedala direktorica in pristavila, da je Grčija odlično pokrita. Ljudje radi potujejo tudi v Turčijo, Črno goro, Španijo, Albanijo, pa tudi na Hrvaško.