Med neurjem reševali dve plovili na morju

Med sinočnjim poslabšanjem vremena, ko se je ob prehodu hladne vremenske fronte nad Tržaškim zalivom razbesnelo neurje, je na morju stekla reševalna akcija, pri kateri so sodelovali luška kapitanija in gasilci, priletel je reševalni helikopter, sodelovala pa je tudi tovorna ladja, ki je bila sredi zaliva. Na pomoč so poklicali z dveh plovil, ki jih je neurje presenetilo na odprtem morju. Jadrnico, na kateri so bile štiri osebe, je čoln luške kapitanije privlekel v Staro pristanišče, motorni čoln, ki je bil v težavah, na katerem je bil lastnik, pa je uspel pripluti v bazen Sacchetta. Moškemu, ki je kazal znake podhlajenosti, je osebje luške kapitanije nudilo prvo pomoč, reševalci službe 118 so ga nato prepeljali v bolnišnico.