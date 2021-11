Med oljčnimi odličnjaki tudi štivanska Farma Jakne

Primorsko tekoče zlato žanje uspehe na svetovnih lestvicah najboljšega ekstra deviškega oljčnega olja. Na mednarodnem vodniku oljčnih olj Flos Olei 2022, ki velja za pravo biblijo ljubiteljev in proizvajalcev oljčnih olj, je namreč več slovenskih oljkarjev.

Iz naših krajev se z omembo v »oljčnem« vodiču lahko ponaša štivanska kmetija Farma Jakne, ocenjevalci so ji odmerili 83 točk (najvišja možna ocena je 100) in je zato označena kot primer odličnosti teritorija. Štivanski pridelovalci olja, pa tudi medu in po novem gina, so pravzaprav edini iz cele Furlanije - Julijske krajine v vodiču Flos Olei 2021.

Pri listanju vodiča, v katerega so vključili več kot 500 vrst olja iz petinpetdesetih držav, dosegljiv pa je tudi na spletu, je še 17 oljkarjev iz Slovenije, med temi kar 12 iz okolice Kopra. Med Slovenci je najvišje točkovanje prejel Boris Jenko iz Bertokov, kateremu je žirija pripisala kar 98 točk.

Iz Slovenije so se v vodič uvrstili še Vanja Dujc iz Kopra in Franc Morgan iz Grintovca s 97 točkami. V vodniku so še drugi Istrani: Adamič - Olje Ronkaldo, Janko Bočaj, Jasa - Arsen Jurinčič, Danjel Sabadin, Kmetija Pr’Rojca, Kmetija Šturman, Eko Oljarska Kmetija Šavrin, Tamara Ažman, Lisjak in Eko Kmetija Karlonga.