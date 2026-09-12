Med požarom ostal ujet v svoji sobi, rešili so ga gasilci

V dvonadstropni stavbi med ulicama Tribel in Rossi se je v petek zvečer vnel požar. Okrog 19.30 so tržaški gasilci prišli na kraj z dvema cisternama. V pomoč so priskočili gasilci iz Milj, saj so se ognjeni zublji že dvigali visoko nad stavbo. Ogenj se je širil na strehi in v sobi v prvem nadstropju. Gasilci so takoj ob prihodu preverili, ali je še kdo v notranjosti stavbe. Skoraj vsi stanovalci so zapustili prostore, le enemu stanovalcu se ni uspelo prebiti čez ogenj in je zato ostal ujet v svoji sobi.

Med gašenjem je gasilcem uspelo rešiti moškega in ga pospremiti na ulico. Predali so ga reševalcem, ki so medtem prihiteli na kraj in pregledali vse stanovalce. Do bolnišnice so pospremili omenjenega moškega in njegovo partnerko, saj sta med bežanjem iz stavbe vdihovala nevaren dim. Ko so bili vsi na varnem, so gasilci nadaljevali z gašenjem prvega nadstropja in strehe. Gasili so celo noč in nato začeli postopek zavarovanja stavbe in tamkajšnje sončne elektrarne, ki se včeraj še ni dokončal. Zakaj je prišlo do požara, še ni znano. Na kraj so prispeli lokalni policisti in karabinjerji, ki preiskujejo primer.