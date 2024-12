Med preiskovanimi neonacisti tudi Tržačan Tuiach

Dvanajst aretiranih in 13 preiskovanih oseb, med katerimi je tudi tržaški boksar Fabio Tuiach, znan po pripadnosti skrajno desničarskim krogom: to je obračun preiskave, ki je po nalogu sodnika za predhodne preiskave iz Bologne stekla po vsej Italiji in privedla do razbitja neonacistične skupine, poimenovane Werwolf Division oz. Divisione Nuova Alba. Njen cilj je bil prevrat in sprememba sedanje demokratične ureditve z uvedbo etične in avtoritarne države, ki bi temeljila na »arijski rasi«, pogovarjali so se tudi o atentatih na premierko Giorgio Meloni in ekonomista Svetovnega gospodarskega foruma Klausa Schwaba.

Operacijo je izvedla policija pod vodstvom direkcije za boj proti mafiji in terorizmu, zaobjela pa je več pokrajin. Člane skupine obtožujejo združevanja v teroristične namene, propagande in ščuvanja h kaznivemu dejanju rasne, etnične in verske diskriminacije ter posesti strelnega orožja. Po ugotovitvah preiskovalcev so sledili suprematističnim in neonacističnim idealom, očitajo jim tudi zanikanje oz. apologijo holokavsta. Osrednje vloge naj bi imeli Daniele Trevisani, Andrea Ziosi in Salvatore Nicotra, ki so se skupaj z devetimi drugimi osebami znašli za zapahi. Med preiskovanimi pa je kot že rečeno tudi tržaški boksar Fabio Tuiach, že znan silam javnega reda po pripadnosti skrajno desničarskim krogom, med drugim je bil član skupine Forza Nuova, še prej pa tržaški občinski svetnik Lige. Iz FJK je še ena preiskovana oseba, in sicer 19-letnik iz Pordenona.

Člani skupine so se družili tudi na Telegramu, v živo in pri razdeljevanju letakov s prevratniško vsebino, skrbeli pa naj bi tudi za usposabljanje »potencialnih gverilcev«, iskali orožje po spletu in pripravljali tudi nasilno odstranjevanje domnevnih »izdajalcev« v lastnih vrstah. Model, pri katerem so se navdihovali, je bila nekdanja italijanska neofašistična teroristična skupna Nar.